Castelmuzio – Il primo fine settimana di Giugno si svolgerà a Castelmuzio, in provincia di Siena, castelLIBRO 3 giorni dedicati ai libri, al buon cibo e al territorio con tanti autori, incontri per bambini, pranzi e cene con le prelibatezze delle donne di Castello, spettacoli in piazza e mercatini.

Allieterà questa edizione il fantastico spettacolo di Burlesque di Silvie Bovary e la sua compagnia Gli incontri si svolgeranno nel salotto all’aria aperta di Castelmuzio e nelle piazze del borgo. Questo salotto è un luogo voluto e creato da cittadini e imprenditori locali che credono nella partecipazione contro l’apatia nella civiltà contro l’incuria nell’amore contro l’egoismo.

Un luogo per trovarsi, per parlare, per tacere, per pensare, per perdere lo sguardo nel mare verde delle colline in cui il “naufragar è dolce”.

Venerdi 2 giugno la repubblica dei valori; sabato 3 giugno bar sport ma domani che si mangia? futuro del cibo, agricoltura e sostenibilità l’estate sta arrivando; domenica 4 giugno genius loci libri e autori a filiera corta

Il festival è promosso e organizzato da Libraccio Firenze, dalle associazioni di Castelmuzio Borgo Salotto e Società Sportiva Valentino Mazzola, con il patrocinio del Comune di Trequanda e della Regione Toscana, in collaborazione con IDEA PLUS TV “CastelLibro 2023, imperdibile appuntamento nel bellissimo borgo di Castelmuzio, luogo magico dove ancora, nelle fresche serate estive di vedono le lucciole” Castelmuzio si trova nel comune di Trequanda a pochi chilometri da Montalcino, Montepulciano e Bagno Vignoni, terra di mezzo tra la Val d’Orcia, le Crete Senesi e la Valdichiana.

Info e prenotazioni:

STELLA 335.5478839 – SABRINA 3395714131 – MARCO 347 4112185 BORGOSALOTTO@GMAIL.COM

e per gli eventi culturali ROBERTA PERUGINI Responsabile Eventi Libreria Libraccio Firenze Via de’ Cerretani 16r

50123 Firenze 055287339 – 3337325092 robertaperugini@libraccio.it www.libraccio.it