Borgo a Mozzano – Una colonica bifamigliare è divampata stanotte e le fiamme hanno ucciso una ragazzina di 14 anni. La casa si trova nei pressi di Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca. L’incendio si è sviluppato verso le 2.30 di ieri notte, secondo quanto riportato dai vigili del fuoco. Il padre della ragazza ha riportato ustioni nel tentativo di salvare la figlia. Secondo quanto spiegato, la ragazza è stata trovata priva di vita dentro l’abitazione dai vigili del fuoco. Il rogo si è sviluppato in una casa di Socciglia, nella frazione Anchiano di Borgo a Mozzano.

In casa vi erano solo il padre e la figlia di 14 anni, mentre la madre, che si trovava fuori, avvertita della notizia, ha avuto un incidente con l’auto con cui stava rincasando, schiantandosi contro un muro lungo la statale del Brennero. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. L’immobile è stato posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria.