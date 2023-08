Scarlino – La nuova edizione di Grey Cat Festival, dopo oltre venti giorni di concerti in alcuni dei più affascinanti luoghi della Toscana, si conclude domenica 20 agosto dalle 18:30 con un tardo pomeriggio di sabato ricco di musica che anche nel 2023 coinvolgerà il centro storico di Scarlino e la Chiesa di San Donato.

Piccole Piazze, scorci di città, vicoli animati da canto, strumenti, performance e, quest’anno, anche da offerte gastronomiche da parte delle attività commerciali e di ristorazione, a cura di Coopera SC / Progetto Borghi.

Per le vie del borgo sarà possibile ascoltare il duo del chitarrista Matteo Vanacore insieme al trombettista Giulio Mari, il trio composto dal chitarrista Fabrizio Biscontri, dal bassista Daniele Nannini e dal batterista Alessandro Chiavoni ed infine il duo del chitarrista Kristian Vanni e del sassofonista Luca Pinelli.

Un grande finale alle 19.45, attende il pubblico presso la chiesa di San Donato con il concerto in solo di Dario Cecchini. Composizioni originali e standard si alternano in spazi improvvisativi nei quali il suono e le dinamiche si incontrano con la particolarità di questo luogo, un tutt’uno tra musica scritta e improvvisata. Sassofonista, flautista, compositore, ideatore e leader dei FunkOff, Dario Cecchini ha suonato sui palchi dei più importanti festival italiani e internazionali. Leader di varie formazioni, tra le quali Jazzasonic e il trio Triozone, è presente in oltre cinquanta cd dei quali quattordici come leader, ha fatto parte dell’Orchestra di Musica Leggera della RAI di Roma e ha collaborato con numerosi musicisti italiani e internazionali sia nel jazz che in altri generi musicali tra i quali Lee Konitz, Lucio Dalla, Natalie Cole, Mika, Kenny Wheeler e moltissimi altri.

In foto Dartio Cecchini (foto di Maria Giulia La Rosa)