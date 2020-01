Arezzo – La notte scorsa una bottiglia incendiaria è stata lanciata contro la caserma dei carabinieri a Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo. Un’auto di servizio dei militari è andata a fuoco. Partite ad ampio spettro le indagini per rintracciare gli autori del gesto. La ricostruzione di quanto è successo è avvenuta quando sono stati svolti accertamenti per quanto riguarda il rogo che ha avvolto la vettura. Sembra che la bottiglia, lanciata contro il muro, si sia infranta, spargendo il liquido fino alle gomme dell’auto di servizio poi interessata dalle fiamme.