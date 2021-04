Firenze – Si è svolta presso l’hotel Raffaello in Viale Certosa 108 a Milano la conferenza stampa di presentazione della Milano Boxing Night che avrà luogo venerdì 16 aprile, a porte chiuse, all’Allianz Cloud. Organizzata da Opi Since 82-Matchroom-DAZN e trasmessa in diretta streaming da DAZN, la manifestazione offrirà due match con in palio un titolo: nel clou il fiorentino Fabio Turchi (18-1 con 13 KO) sfiderà il campione di Francia Dylan Bregeon (11-0-1 con 3 KO) per il vacante titolo dell’Unione Europea dei pesi massimi leggeri sulla distanza delle 12 riprese.

Fabio Turchi è apparso sicuro dei propri mezzi: “La vittoria su Nikolajs Grisunis ha riportato il morale alto dopo la sconfitta con Tommy McCarthy. Voglio vincere la cintura dell’Unione Europea. Sicuramente Bregeon è un buon pugile e lo rispetto. E’ un ulteriore scalino che devo superare. In questi mesi di lavoro credo di essere cresciuto pugilisticamente, di aver arricchito il mio repertorio e questo si vedrà sul ring. Dylan è poco più alto di me, ma sono abituato a combattere contro pugili più alti. Mi adatterò al suo stile e saprò prendere le opportune contromisure. Che vinca il migliore e quindi ovviamente io.”

Più sintetico Dylan Bregeon: “Mi piace molto lo stile di Fabio e sarà un bel match. Che vinca il migliore”.