Firenze – Fabio Turchi ha vinto il titolo europeo dei pesi massimi leggeri. Grande spettacolo alla Milano Boxing Night, svoltasi a porte chiuse ieri, venerdì 16 aprile, all’Allianz Cloud, organizzata da Opi Since 82-Matchroom-DAZN e trasmessa in diretta streaming da DAZN. Nel clou l’atleta fiorentino affrontava il campione di Francia Dylan Bregeon per il vacante titolo dell’Unione Europea dei pesi massimi leggeri. Turchi voleva e doveva vincere il titolo e lo ha fatto. Dylan Bregeon si è rivelato un avversario più difficile del previsto incassando i pugni pesanti di Turchi e contrattaccando. Non si è mai avuta la sensazione che Bregeon stesse per andare al tappeto, nemmeno alla fine della contesa quando aveva una ferita all’arcata sopraccigliare sinistra e il naso che sanguinava. Bregeon è stato sempre bravo a stoppare Turchi dopo uno o due pugni, il fiorentino non è mai riuscito a trovare la distanza per proseguire l’attacco.

Tuttavia, la superiorità di Fabio Turchi è emersa evidente ed il verdetto dei giudici è parso troppo risicato: 115-113 in favore di Turchi che ha commentato: “Bregeon è stato un avversario scorbutico, mi aspettavo che combattesse a viso aperto ed invece è stato molto tattico. Evidentemente mi aveva studiato bene. Penso di aver vinto chiaramente l’incontro. Ora voglio la rivincita con Tommy McCarthy, penso a lui ogni giorno che mi alzo dal letto. La Opi Since 82 troverà la strada giusta e il momento giusto per arrivare a McCarthy.” Il record di Fabio Turchi è adesso di 19 vittorie, 13 prima del limite, e 1 sconfitta. Quello di Dylan Bregeon è di 11-1-1.