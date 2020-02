Firenze – Venerdì prossimo a Firenze nel nuovo impianto di Via Rocca Tedalda, 42, avrà luogo un’interessante riunione di pugilato dilettanti con inizio alle ore 21. Organizzano Accademia Pugilistica Fiorentina, Boxe Mugello e Bove Valdisieve e gli incontri saranno una dozzina.

Per l’Accademia Fiorentina saliranno sul quadrato Brando Diani e Raul Diani, Anna Santucci, Alessia Alinari ed Enrico Gentili; per la Boxe Mugello Rachele Fiore, Christian Manzi e Christian Martino. Infine per la Boxe Valdisieve saranno di scena Zakaria El Hidoudi, Giuseppe Rosolini e Osmeni Rendon.

Tra i numerosi incontri da segnalare quelli dei giovani Brando Diana, medaglia d’argento ai campionati italiani youth 2019, contro Aleandro Verderosa con all’attivo 40 matches.

Il gemello Raul Diana, mancino, se la vedrà con Nicolas Dell’Olio medaglia d’argento ai campionati italiani; mentre Anna Santucci affronterà Margherita Magistrali e la promettente Alessia Alinari l’esperta Giovanna Piccoli.

Infine da segnalare l’emergente Enrico Gentile che incrocerà i guantoni con Andrea Scardina al suo secondo match. Biglietto d’ingresso 10 euro ridotto 5 euro.

All’angolo dei pugili dell’Accademia Fiorentina ci sarà Leonard Bundu ex grande campione europeo dei welter. In primavera Bundu accompagnerà a Londra il fiorentino (anche se abita a Cascina Pisa) Mohammed Obbadi, fiore all’occhiello della nostra boxe, che il 18 aprile affronterà il 31enne gallese Andrew Selby per il titolo continentale dei pesi mosca attualmente vacante.