Firenze – Fabio Turchi è stato nominato dalla EBU sfidante al vacante titolo della Unione Europea della categoria dei massimi leggeri. L’avversario sarà il francese Dylan Bregeon. Senza un accordo privato il 30 novembre il match andrà all’asta.

Turchi è reduce dalla recente vittoria ai punti sul lettone Nikolays Grisunins a Milano. L’incontro era valido per la corona internazionale IBF dei massimi leggeri.

Il match con Bregeon, valido per il titolo europeo, promette boxe di lusso e tante emozioni. Lo confermano il valore ed i risultati dei due pugili.

Turchi vanta 18 successi ed una sola sconfitta. E’ un grande protagonista (da dilettanti è stato vice campione del mondo). In Italia non ha più avversari. Figlio d’arte è un pugile completo con il pugno del k.o. E’ un vero gioiello del pugilato italiano. Forse il match con Bregeon finirà per essere il più insidioso della sua brillantissima carriera.

Il francese quest’anno ha conquistato anche il titolo di campione nazionale. E’ imbattuto. Ha travolto tutti gli 11 avverarsi finora incontrati.