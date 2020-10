Firenze – Dopo un lungo, sofferto stop per la pandemia, quasi un anno con continui allenamenti in palestra, Fabio Turchi è tornato sul ring a Milano ed ha affrontato e battuto ai punti nettamente il lettone Nikolays Grisunins.

Per il campione fiorentino si è trattato di un match di ripresa dell’attività agonistica dopo tanto tempo, quindi giusto che l’avversario non fosse di grande spessore. Turchi ha vinto tutte le 12 riprese mostrando di essere vicino alla condizione di forma migliore. Era in palio il vacante titolo internazionale IBF dei massimi leggeri.

L’altro gioiello del pugilato italiano Mohammed Obbadi di Cascina Pisa combatterà il 5 dicembre in Spagna.

Il campione, in pratica fiorentino pure lui visto che Obbadi (21 successi ed una sola sconfitta) è cresciuto all’Accademia Fiorentina sotto la guida del maestro Alessandro Boncinelli, è atteso dall’incontro valido per il titolo europeo dei pesi mosca. Avversario il 36enne spagnolo Angel Moreno (21 vittorie, 2 pari, 4 sconfitte).

E’ tanto tempo che il pugile toscano (nato in Marocco, ma ora italiano a tutti gli effetti) insegue quel match (due volte fissato, due volte annullato). Il sogno finalmente dovrebbe avverarsi. Al suo angolo ci sarà l’ex grande campione europeo dei welter Leonard Bundu che lo segue nella preparazione.

Foto: Fabio Turchi