Nel libro di Larotonda emerge poi un’altra verità: il vicequestore Ammaturo aveva inviato due lettere (identiche), una al fratello Grazio e l’altra al Ministero degli Interni, entrambe però mai arrivate a destinazione. Secondo il fratello Grazio, quelle missive contenevano indicazioni sulla trattativa Stato, Br e Camorra per la liberazione dell’assessore Ciro Cirillo e, probabilmente, anche sull’omicidio del criminologo neofascista Aldo Semerari, ucciso ad aprile di quello stesso anno, in circostanze misteriose e sulla cui morte indagava proprio Ammaturo.

La testa mozzata di Semerari infilata in una busta di plastica fu fatta trovare sul sedile anteriore di una Fiat 128 rossa parcheggiata in viale Elena, a Ottaviano, proprio di fronte all’abitazione di Vincenzo Casillo, detto “‘o nirone”, numero due della Nuova Camorra Organizzata e braccio operativo di Cutolo.«Sul caso Ammaturo – spiega La Rotonda – l’ipotesi ormai diffusa, ma che io contrasto nel mio saggio basandomi sulla stampa dell’epoca e su fonti giudiziarie, è quella secondo la quale fu Raffaele Cutolo a voler eliminare il capo della Mobile di Napoli».

«Invece – prosegue Larotonda – quando Antonio Ammaturo fu ammazzato, il boss Raffaele Cutolo, a causa del delitto Semerari era ormai sepolto vivo nel carcere dell’Asinara, morto criminalmente. Dunque prende piede l’ipotesi secondo cui non potendo uccidere fisicamente Raffaele Cutolo, la Nuova Famiglia, l’organizzazione camorristica nata alla fine degli anni settanta per contrastare la Nuova Camorra Organizzata del boss di Ottaviano, decapitò ad aprile il criminologo Aldo Semerari facendo ricadere quell’omicidio sull’organizzazione criminale di Cutolo. Allora intervenne persino il Presidente della Repubblica Sandro Pertini e Cutolo, per quell’atroce delitto, venne trasferito dal carcere dorato di Ascoli Piceno all’inferno isolato dell’Asinara, diventando una figura scomoda per tutti. Nessuno più voleva trattare con quel criminale. È dunque probabile che il delitto Semerari venne compiuto proprio per spingere le autorità a sbarazzarsi di Cutolo, che venne così internato nel penitenziario sardo. La Nuova Famiglia, la potente organizzazione camorristica e imprenditoriale, senza l’ingombrante figura di Cutolo divenne regina sul territorio. Ultimo ostacolo da rimuovere un nemico, un poliziotto che era una spina nel fianco per il potere della mala ed anche per il potere politico: il vicequestore Ammaturo».

Una tesi suggestiva che l’autore ci propone basandosi su un meticoloso lavoro sulle fonti e fatti, e dando un’ipotesi ragionata di quanto accaduto quarant’anni fa. Larotonda conclude aggiungendo: “Ad avvalorare ciò che penso e ho scritto, dopo l’attentato ad Ammaturo, i brigatisti vennero aiutati nella loro fuga da elementi della Nuova Famiglia ed assistiti con medicinali e coperture abitative. Renato Cinquegranella, latitante e camorrista della Nuova Famiglia, acerrimo nemico di Raffaele Cutolo, fu colui che ospitò i brigatisti».

Pierluigi Larotonda è nato a Formia (lt) nel 1973 e vive a Prato. Ha pubblicato articoli culturali sul quotidiano online Affari Italiani e un racconto sulla rivista letteraria iF insolito e Fantastico, diretta da Carlo Bordoni; con la casa editrice Zona la raccolta di racconti “Elisir di lunga vita” e il romanzo sul tema dell’usura “Il venditore di giocattoli”; l’almanacco illustrato “Nazionali senza Filtro” (edizioni Freccia d’oro, prefazione di Giampiero Ceccarelli osservatore tecnico della nazionale di calcio campione del mondo 2006) e il libro illustrato per ragazzi Antonio Pigafetta. Con Bertoni editore “Il solito vizio”. Conduce il Programma racconti urbani su Radiocanale7 e collabora con il settimanale bisenZiosette. Il libro Antonio Ammaturo verrà si potrà trovare in tutte le librerie e anche vendita via web da metà luglio.