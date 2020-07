Firenze – 19 luglio 2020

Questo, in sintesi, ciò che l’illustratrice Judith Clay narra di sé.

Sono nata e cresciuta in Baviera e, poiché ho sempre amato disegnare, alla fine della scuola ho completato un corso di formazione per pittori di ceramica. Ora lavoro come artista autonoma anche su commissione e vendo originali e stampe. Ho scritto e illustrato un libro per bambini e la mia opera è stata pubblicata in vari luoghi sia su carta che online. Ho partecipato a mostre collettive e personali in tutta Europa, tra cui Germania, Italia, Estonia, Norvegia e Russia. La mia tecnica prevede principalmente l’uso di inchiostro, pastello, matita colorata e collage su carta da disegno o acquerello, ma adoro anche sperimentare.

I was born and raised in Bavaria, Germany, and because I have always loved to draw, I completed an apprenticeship for ceramic painters after I finished school. Now I work as a self-employed artist doing commissions, and selling originals and prints. I have written and illustrated a children’s book and my artwork has been published in various places on paper and online. I have participated in group and solo exhibits all over Europe including Germany, Italy, Estonia, Norway, and Russia. My main media is ink, pastel, colored pencil, and collage on drawing or watercolor paper but I also love experimenting.