Firenze – Cultura, economia e i possibili effetti della Brexit, sono i temi affrontati nel corso dell’incontro odierno tra il presidente della Regione, Enrico Rossi, e il ministro e vice capo missione dell’ambasciata britannica in Italia, Eleanor Sanders, ricevuta a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze.

Il presidente Rossi ha accolto la disponibilità della Sanders a salvaguardare i rapporti tradizionalmente amichevoli tra il Regno Unito e la Toscana, proponendo una serie di iniziative da realizzare a breve e finalizzate a rafforzare i rapporti culturali ed economici fra le parti.

Massima disponibilità, dunque, da parte della Toscana nell’intensificare i rapporti culturali ed economici, a cominciare dall’organizzazione di un incontro a Firenze tra gli imprenditori toscani e britannici. L’obiettivo è quello di salvaguardare il made in Tuscany, rafforzando accordi ragionevoli nell’interesse reciproco, senza interrompere il volume di scambi fra le due diverse realtà. Il presidente Rossi ha espresso, infine, preoccupazione per le nuove regole sull’immigrazione post Brexit, norme che potrebbero mettere in difficoltà tanti lavoratori italiani e, in particolare, i giovani.