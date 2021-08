Grosseto – Un rogo si è scatenato attorno alle 13 sul Monte Aquilaia, in località Cinigiano in provincia di Grosseto. Numerose segnalazioni sono giunte alla Sala operativa regionale per una grossa fumata visibile da molte località della provincia di Siena e Grosseto. Immediatamente è stato dato l’ordine di decollo per due elicotteri regionali e sono state inviate sul posto quattro squadre di volontariato, operai forestali e un direttore operazioni dell’Unione comunale dell’Amiata. Sono presenti sull’evento anche i Vigili del fuoco.

La zona è attraversata da varie linee elettriche che complicano le operazioni di spegnimento. È in corso di valutazione l’invio di ulteriori squadre e mezzi aerei. Gli sforzi delle squadre a terra, coadiuvati dagli sganci degli elicotteri, sono concentrati sulla testa dell’incendio per evitare che salti la strada che attualmente delimita il fronte di fiamma e scongiurare così un estensione ancora più grande dell’incendio di boschi a macchia mediterranea e pineta coinvolti nelle fiamme.