Firenze – In casa nascondeva oltre due chili di marijuana, situati in più ambienti dell’immobile che divideva con la sua famiglia d’origine, risultata però estranea ai fatti contestatigli. Per questo un uomo di 27 anni, D.F., è stato denunciato dai Carabinieri per il resto di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutto è cominciato ieri sera a Dicomano, in località “Le Pozze”, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare un incendio nel sottotetto di un’abitazione isolata. Una volta spente le fiamme i pompieri hanno avviato le operazioni di sopralluogo e bonifica dell’edificio e proprio in questa circostanza hanno rilevato la presenza di una sostanza sospetta e hanno subito richiesto l’intervento dell’Arma. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgo San Lorenzo, unitamente a quelli della Stazione di Dicomano, sono subito giunti sul posto e hanno eseguito una serie di controlli, anche in altre stanze, non interessate dall’incendio, al termine dei quali hanno recuperato la droga oltre a strumenti di precisione per la pesatura. Dalle prime risultanze il proprietario della marijuana è stato individuato nel 27enne, per altro già noto alle forze dell’ordine, residente appunto nell’immobile interessato dalle fiamme assieme alla propria famiglia di origine. L’uomo, come detto, è stato denunciato per detenzione di sostanze illegali ai fini di spaccio.

Dovrà recarsi tutti i giorni a firmare un 20enne con precedenti di Polizia arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione. Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Capraia e Limite, durante un normale servizio di controllo del territorio, lo hanno fermato mentre viaggiava a bordo di uno scooter. Il giovane si è subito mostrato nervoso ed agitato, insospettendo così i militari che hanno proceduto a una serie di accertamenti alla fine dei quali sono saltati fuori 60 grammi di hashish, 50 di marijuana, un bilancino di precisione, una pistola scacciacani e ben 550 euro in banconote di vario taglio, denaro verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Lo scooter sul quale si trovava a bordo invece è risultato essere stato rubato in agosto a Firenze. Immediato è scattato l’arresto e il 20enne è stato condotto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima svoltosi questa mattina al termine del quale per lui è stata decisa la misura cautelare dell’obbligo di firma.