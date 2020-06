Firenze – Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, in visita a Firenze con la famiglia, riceve un caldo benvenuto dal sindaco di Firenze Dario Nardella. “Benvenuto a Firenze al sindaco Luigi Brugnaro – twitta Nardella – qui in visita con la famiglia, io farò lo stesso andando a Venezia. Sosteniamo le città d’arte, i nostri tesori amati in tutto il mondo: quest’estate viaggiamo in Italia”.