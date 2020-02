Firenze – Semaforo verde stamattina in consiglio comunale per lo schema di convenzione per la definizione degli oneri di compensazione legati al complesso immobiliare di via Brunelleschi. La delibera è stata presentata dall’assessore all’Urbanistica Cecilia Del Re. Le destinazioni d’uso dell’immobile, già definite dal regolamento urbanistico nel 2015, prevedono un 75% di commerciale e il restante 25% destinato ad attività direzionali. L’attivazione, da parte della proprietà, della scheda norma del 2015 comporta la definizione di oneri di compensazione per un importo di 117mila euro da destinare all’acquisto di arredi urbani per valorizzare l’area dell’intervento (80mila euro) e di rastrelliere per biciclette da posizionare in centro storico (37mila euro).