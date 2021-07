Firenze – Una settimana di appuntamenti imperdibili per chi si occupa di turismo: per passione, per studio o per mestiere. La Borsa Internazionale del Turismo quest’anno si svolgerà dal 24 al 30 novembre in tre “location” assolutamente prestigiose: il salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio che vedrà l’apertura, il Granaio dell’Abbondanza nel cuore di San Frediano sede di Nana Bianca (25 e 26 novembre) e la Camera di Commercio, a due passi dagli Uffizi e da Ponte Vecchio, dove si tireranno le conclusioni il 29 e 30 novembre. Da 13 anni evento di riferimento in Italia dedicato al connubio tra innovazione e turismo, per aggiornarsi anche con i tempi che stiamo vivendo, il BTO cambia pelle e diventa BTO – Be Travel Onlife.

“Una scelta che parte dalla consapevolezza che l’online non può essere più concepito come un canale a sé stante in un mondo iperconnesso, ma come parte integrante del nostro modo di essere, comunicare ed interagire con il mondo del viaggio – commenta il direttore scientifico, Francesco Tapinassi – Tra i numerosi strumenti a nostra disposizione la strategia diventa determinante, l’essere (be) più che il pensare. Da qui l’Onlife, e cioè la capacità di adattamento e del sapersi costruire una zattera mentre si nuota nella corrente, diventa la chiave per affrontare il nuovo decennio e la fase complessa della gestione della pandemia”.

Quella del 2021 sarà un’edizione per così dire “ibrida”: il Day One in Palazzo Vecchio sarà in presenza ma verrà trasmesso anche in diretta streaming. Seguiranno 4 giorni pensati “virtual” ma anche con la possibilità di venire a Firenze. Quattro i percorsi tematici per oltre 80 appuntamenti che connoteranno ciascuno una giornata della BTO week: Il 25 novembre sarà il digital innovation day, il 26 novembre il destination day, il 29 novembre il food and wine tourism day, il 30 novembre l’hospitality day (Tutte le novità e le info a breve sul sito: www.bto.travel). Filo rosso dell’evento sarà il “New Frictionless World”, alla lettera Un mondo senza attrito. Dopo le parole di Mark Zuckerberg, il concetto di Frictionless, cioè della semplificazione della user experience, è divenuto sinonimo di facilitazione. Proprio nel settore del turismo, in particolare quello italiano caratterizzato da una grande molteplicità di attori, Frictionless potrebbe indicare un nuovo metodo di lavorare sviluppando progettazione, realizzazione e messa a disposizione di esperienze, viaggi, offerte e pacchetti pensati per i viaggiatori. Il comitato consultivo di BTO è formato da 80 persone, esperte nei propri ambiti in campo nazionale e internazionale, con l’obiettivo di rispondere alle necessità delle imprese e dei territori che vogliano affrontare la sfida delle competitività e dell’innovazione restituendo un programma ricco, al passo con i tempi e di grande valore aggiunto.