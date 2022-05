Firenze – Sicurezza e lavoro stanno insieme, per i consiglieri comunali di Sinistra Progetto Comune, Antonella Bundu e Dmitrij Palagi. Oggi la questione è stata portata all’attenzione del consiglio comunale. “Al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica crediamo che il Comune di Firenze debba andare anche difendendo la Polizia Municipale come un corpo fatto di lavoratrici e lavoratori. Per questo il tema della sicurezza e quello del lavoro per noi stanno insieme. Ci spiace aver spiazzato la Giunta con questa nostra posizione. Riteniamo però giusto averla posta in questi termini, per esemplificare al meglio quale è la nostra posizione, distinta da quelle di destre e centrosinistra, che tanto piace anche a larga parte di chi scrive editoriali di opinione sulla stampa locale” dicono Bundu e Palagi.

La risposta è: sì, la Municipale viene usata al pari di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia. Pare senza turni notturni al momento.

“Altra informazione ottenuta oggi è che l’annunciata inaugurazione della Caserma dei Carabinieri Firenze Santa Maria Novella nell’ex Caserma Mameli non si è tenuta il 22 aprile. Non ci è chiaro a quando è rimandata. Per il Comune non ci sono competenze di Palazzo Vecchio. È vero. Ma in numerose occasioni Sindaco e Giunta hanno fatto vanto delle decisioni del Ministero in materia di pubblica sicurezza. Forse dimenticandosi che la politica decide, ma sono altre le persone che garantiscono i servizi, cioè lavoratrici e lavoratori”.

Foto: i consiglieri Bundu e Palagi in una foto di repertorio, all’iniziativa per la cittadinanza a Zaki, con il presidente del consiglio comunale Luca Milani