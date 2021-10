Firenze – Si è conclusa con una vittoria la prima partita ufficiale per il Primo XV gigliato dopo quasi due anni di stop imposto dalla pandemia. I ragazzi di Sorrentino hanno concluso l’incontro con i Gispi Tigers con un 3 a 50 a loro favore. Nonostante quanto possa indicare il punteggio finale i pratesi si sono dimostrati avversari ostici sopratutto nelle prime fasi di gara. Ai biancorossi il merito di aver mantenuto il ritmo per tutti gli 80 minuti di gioco e essere riusciti a superare con 8 mete la solida difesa avversaria.

«Una partita combattuta i primi venti minuti nei quali ci siamo fatti aggredire dai nostri avversari. – commenta l’head coach Sorrentino – Poi abbiamo preso le giuste misure e il risultato finale è stato largo e quindi va bene. Non abbiamo subito mete, ed è quello che avevo chiesto ai ragazzi. Bisogna ripartire da qui, non è facile perché ci aspettano su tutti i campi. Noi dobbiamo essere bravi e umili. Dobbiamo calarci nel campionato che stiamo disputando, non pensando alla grande ma al campionato di Serie C che andiamo a fare. Ho fatto un forte turn over con i giocatori, avrei voluto farne giocare anche di più. Ruoteremo i giocatori anche durante la stagione perché devo avere più soluzioni.»

Prato, Campo di Coiano – domenica 17 ottobre 2021

Serie C Fase qualificazione – girone 1 – I giornata

Gispi Tigers vs Firenze Rugby 1931 3 – 50 (3-21)

Marcatori: p.t. 4’ cp Mancini (3-0); 15’ m Santi Fi. tr. Petrangeli (3-7); 32’ m Biagini T. tr Petrangeli (3-14); 40’ m Vignoli tr Petrangeli (3-21); s.t. 45’ m Fissi (3-26); 62’ m Bartolini tr Petrangeli (3-33); 69’ m Marucelli tr. Petrangeli (3-40); 77’ m De Castro (3-45); 80’ m Gaito (3-50)

Gispi Tigers: Mancini; Paoli, Facchini, Bigagli, Lanzarini; Doni, Tempestini E.; Raffaelli, Tempestini N. (53’ Monticelli), Mariotti; Chelli, Bracciali; Bartolini, Neri (c), Camilletti.

A disposizione, utilizzati: 16 Pasquali, 17 Massaro, 23 Caltabiano, 21 Lippini, 22 Banci

All. Federico Tempestini

Firenze Rugby 1931: Petrangeli; Marucelli, Elegi D., Chiti (47’ De Castro), Fialà; Menon, Biagini T. (58’ Gaito); Santi Fi. (65’ Metti), Fissi, Metti (28’ Vignoli); Touires, Biagini N. (42’ Savia); Santi Fr. (41’ Bonaccorsi), Kapaj (41’ Bartolini), Manigrasso (c) (52’-58’ e 60’-64’ Chiostrini).

A disposizione: Chiostrini

All. Peppe Sorrentino

Arb. Daniele Olivi

Gdl. Visconti (Prato), Burattin (Firenze).

Cartellini: 61’ giallo a Chelli (Gispi Tigers); 80’ giallo a Mariotti (Gispi Tigers).

Calciatori: Mancini (Gispi Tigers) (1/1); Petrangeli (Firenze Rugby 1931) (5/8)

Note: pomeriggio di sole, circa 22°. Campo in ottime condizioni. Osservati i protocolli Covid e Green Pass.

Ruffino Player of the match: Samir Touires (Firenze Rugby 1931)