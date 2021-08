Firenze – Oltre 8200 buoni viaggio utilizzati e 1605 carnet consegnati fino ad ora: i voucher per viaggiare in taxi ed Ncc con lo sconto stanno funzionando molto bene e sono stati prorogati fino al 31 dicembre. L’iniziativa, voluta da Palazzo Vecchio per aiutare le persone fragili e quelle che hanno bisogno di supporto negli spostamenti durante il periodo dell’emergenza sanitaria, ha avuto un grande successo. “Siamo molto soddisfatti – dice l’assessore al commercio Federico Gianassi – Con questa iniziativa sosteniamo e promuoviamo obiettivi molto importanti. Da un lato consentendo a persone che meritano attenzione e protezione di muoversi con l’utilizzo del taxi e noleggio con conducente assicuriamo spostamenti in sicurezza in una fase ancora emergenziale. Dall’altro sosteniamo due categorie del mondo del lavoro di taxi ed Ncc in difficoltà per la crisi economica”.

Ma c’è una ulteriore novità che sarà senz’altro gradita: chi ha già usufruito dei voucher potrà chiederli di nuovo grazie a un ulteriore contribuito governativo di 300mila euro che porta il totale stanziato a un milione. Oltre la metà di coloro che ne hanno fatto richiesta sono over 65enni, il 7% sono persone con disabilità, il 5% donne in stato di gravidanza, il 6% farmacisti, infermieri o medici., l’8% personale scolastico, il 15% studenti e circa il 6% persone in cassaintegrazione. “La nostra attenzione verso i cittadini più fragili, gli studenti e il personale scolastico e sanitario continua ad essere alta – ha aggiunto l’assessore a welfare Sara Funaro -; crediamo fortemente nell’utilità dei voucher come ulteriore risposta alle esigenze di spostamento in sicurezza di tutta una serie di categorie di cittadini, compresi studenti e personale scolastico, i quali potranno continuare a usare i voucher per raggiungere la scuola e il posto di lavoro”.

Possono chiedere i buoni i residenti nel Comune di Firenze che rientrano in una di queste categorie: persone sopra i 65 anni di età; persone con disabilità certificata dalla Commissione medica competente; persone con difficoltà motorie di natura permanente o temporanea, documentate da idonea certificazione medica; donne in stato di gravidanza; farmacisti, medici, infermieri, Oss, Asa, tecnici e operatori sanitari, operanti in strutture sanitarie o sociosanitarie del territorio della città Metropolitana di Firenze per l’uso dei trasporti da e verso la sede lavorativa; il personale scolastico docente e non docente, operanti presso gli istituti scolastici siti sul territorio della Città Metropolitana di Firenze, per l’uso dei trasporti da e verso la sede lavorativa; gli studenti iscritti presso gli istituti scolastici siti sul territorio della Città metropolitana di Firenze, per l’uso dei trasporti da e verso il proprio istituto scolastico; e i cassaintegrati. A ciascun beneficiario verranno attribuiti 20 buoni del valore di 5 euro ciascuno per un totale complessivo di 100 euro spendibili per coprire fino al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 20 euro per ciascun viaggio. La quota di spesa non coperta dai buoni viaggio dovrà essere saldata direttamente al tassista/NCC. Anche chi ha già avuto un carnet, può presentare richiesta di un secondo carnet al sito buoniviaggio.055055.it. I carnet verranno consegnati a domicilio da CO.TA.FI (4390) o SO.CO.TA (4242).