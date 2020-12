Frenze – Ripartono i buoni spesa della seconda ondata Covid. Si tratta della ormai nota misura di soldiarietà per i cittadini che hanno risentito maggiormente della crisi economica causata dalla pandemia.

Da lunedì, 7 dicembre, a partire dalle 12 sarà attivo sulla Rete civica del Comune (nella scheda servizio dedicata ai buoni spesa) il servizio on line per richiedere i buoni, che, a differenza della scorsa primavera, saranno erogati in due forme, a scelta del richiedente: cartacea ed elettronica, da utilizzare, in quest’ultimo caso, tramite la App di Edenred Italia srl. I buoni potranno essere spesi presso gli esercizi commerciali aderenti al circuito Edenred Italia il cui elenco sarà disponibile sulla Rete civica del Comune. Il caricamento dei buoni sulla App avverrà automaticamente e in tempi molto rapidi.

La distribuzione dei buoni spesa cartacei, invece, avverrà su appuntamento e inizierà dal 15 dicembre prossimo presso uno sportello dedicato nei Quartieri di residenza o presso la sede della Direzione Servizi sociali (in viale de Amicis, 21), a seconda che chi faccia richiesta sia residente o meno. I cittadini che ne hanno diritto riceveranno buoni nominali del valore di 10 euro. L’ammontare complessivo dei buoni per nucleo familiare residente sarà stabilito in base alla composizione del nucleo stesso: i buoni spesa hanno un valore che va da un minimo di 150 euro per il nucleo monoparentale fino a 500 euro circa per le famiglie più numerose. Il valore varierà in base al numero di figli e alla presenza di minori con meno di tre anni. I nuclei familiari non residenti saranno sottoposti a una valutazione dei requisiti da parte della Direzione Servizi sociali e saranno assegnati loro 80 euro o 150 euro.

I buoni spesa sono gestiti anche questa volta dall’assessorato al Welfare tramite la Direzione Servizi sociali in seguito allo stanziamento da parte del governo di 2milioni di euro (di cui 1milione e 700mila euro utilizzati per l’acquisto da parte dell’amministrazione comunale dei buoni spesa e 300mila euro per i pacchi alimentari, distribuiti più avanti secondo modalità che saranno comunicate a breve). Queste risorse sono destinate al ‘soccorso alimentare’ degli italiani a causa della crisi per il Covid-19 .

“Da lunedì i fiorentini più in difficoltà, sia famiglie che singole persone, potranno presentare on line la domanda per richiedere i buoni spesa – ha detto l’assessore a Welfare Sara Funaro – grazie alle risorse del governo abbiamo deciso di erogare di nuovo questa misura di sostegno alimentare perché è consistente il numero di fiorentini che hanno risentito della crisi economica generata dalla pandemia, che per molti ha comportato una riduzione del reddito a disposizione e addirittura perdita del lavoro e conseguente difficoltà anche nel fare la spesa”.

“I buoni spesa e i pacchi alimentari sono un modo per aiutare le persone più fragili ed essere loro vicini – ha spiegato l’assessore – nessuno deve sentirsi solo e abbandonato. L’amministrazione comunale non lascia indietro nessuno e per raggiungere questo importante obiettivo siamo al lavoro insieme ai presidenti di Quartiere che ringrazio per la collaborazione e la disponibilità”.

A proposito della modalità di erogazione dei buoni spesa l’assessore Sara Funaro fa un appello ai cittadini più smart a richiedere i buoni in formato elettronico e a scaricare la App di Edenred Italia srl: “Consiglio di scaricare l’applicazione perché così i buoni saranno erogati più velocemente, dal momento che saranno caricati direttamente sulla App. Inoltre, i buoni elettronici hanno altri due vantaggi: consentono di risparmiare la carta dei buoni cartacei e il tempo che servirebbe per andare a ritirarli allo Sportello al cittadino del Quartiere di residenza”.

“I buoni spesa sono un importante strumento di sostegno in questa fase così critica per molte famiglie fiorentine – hanno detto i presidenti dei cinque Quartieri -, che ha dimostrato di funzionare bene nello scorso lockdown. Come Quartieri siamo come sempre in prima linea, mettendo a disposizione le nostre sedi civiche per la distribuzione dei buoni cartacei, su appuntamento, a coloro che non vorranno o non potranno ricorrere alla App”.