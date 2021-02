Firenze – Sostenere il servizio taxi e noleggio con conducente e aiutare le persone fragili: risponde a queste due necessità l’atto di giunta approvato oggi frutto del lavoro congiunto dell’assessore al bilancio e alle attività economiche Federico Gianassi e dell’assessore al Welfare ed educazione Sara Funaro, per il quale sono stati stanziati 764mila euro avuti dal Governo. Al via dunque i buoni viaggio, ovvero i voucher per ottenere uno sconto per taxi ed Ncc da parte di categorie fragili, personale sanitario, scolastico e studenti.

“Con i voucher per Taxi ed Ncc vogliamo promuovere e sostenere l’utilizzo del servizio taxi e noleggio con conducente nel periodo dell’emergenza sanitaria – ha spiegato Gianassi – ed aiutare negli spostamenti le persone fragili e quelle che meritano attenzione e protezione alleggerendo il carico su bus e tramvia. Questo nuovo strumento, oltre a puntare alla sicurezza sanitaria negli spostamenti, aiuta anche categorie del servizio pubblico oggi in grande difficoltà per la crisi come Taxi e Ncc”.

“In questa crisi causata dalla pandemia la nostra attenzione verso i cittadini più fragili, gli studenti e il personale scolastico e sanitario è più alta che mai – ha detto l’assessore Funaro – grazie a questa collaborazione con taxi e Ncc anziani e disabili avranno un’ulteriore risposta per muoversi in città, mentre studenti, insegnanti e personale sanitario avranno un’opportunità in più per raggiungere la scuola e il posto di lavoro. Gli anziani e i disabili, insieme al mondo della scuola, sono tra le fasce più colpite dall’emergenza Covid e come amministrazione siamo al loro fianco con vari progetti per semplificare e aumentare la qualità di vita dei cittadini più fragili e per agevolare la ‘vita scolastica’ di studenti e personale tornati a studiare e operare in presenza”.

La finalità è quindi promuovere e sostenere spostamenti in sicurezza su taxi e mezzi a noleggio con conducente, nel periodo dell’emergenza sanitaria, mediante l’erogazione di buoni viaggio spendibili entro il 30 giugno 2021. Con questa delibera si stabiliscono le regole e le modalità per ottenere i voucher e le categorie individuate per poterli richiedere. Entro marzo sarà pubblicato il link a cui gli interessati e gli aventi diritto potranno candidarsi mediante compilazione della richiesta con autocertificazione on line e saranno avvertiti per poter ritirare il carnet dei voucher, fatti salvi i controlli che il Comune potrà svolgere successivamente, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.

I soggetti beneficiari sono le persone fisiche residenti nel comune di Firenze rientranti in una delle seguenti categorie: tutte le persone sopra i 65 anni di età; le persone con disabilità certificata dalla Commissione medica competente, con difficoltà motorie di natura permanente o temporanea, documentate da idonea certificazione medica; donne in stato di gravidanza. Potranno fare richiesta e usare i buoni viaggio anche farmacisti, medici, infermieri, Oss, Asa, tecnici sanitari e operatori sanitari residenti nel Comune di Firenze e operanti in strutture sanitarie o sociosanitarie del territorio della città Metropolitana di Firenze per l’uso dei trasporti da e verso la sede lavorativa; il personale scolastico docente e non docente, residente nel Comune di Firenze, operanti presso gli istituti scolastici siti sul territorio della Città Metropolitana di Firenze, per l’uso dei trasporti da e verso la sede lavorativa; gli studenti residenti nel Comune di Firenze, iscritti presso gli istituti scolastici siti sul territorio della Città metropolitana di Firenze, per l’uso dei trasporti da e verso il proprio istituto scolastico e i cassaintegrati, residenti nel Comune di Firenze.

A ciascun beneficiario avente diritto verranno attribuiti Buoni Viaggio del valore complessivo di 100 euro spendibili per coprire fino al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 20 euro per ciascun viaggio. La quota di spesa non coperta dai buoni viaggio dovrà essere saldata direttamente al tassista/NCC.

A breve sarà pubblicato sul sito del Comune di Firenze e, grazie alla collaborazione con Silfi, che ha curato la predisposizione tecnica dei buoni, anche sul portale 055055.it un avviso pubblico a cui iscriversi per richiedere l’erogazione dei buoni viaggio e sarà possibile presentare domanda fino all’esaurimento delle risorse e comunque entro il termine di spendibilità dei voucher. Le modalità di erogazione saranno comunicate non appena sarà disponibile il bando per farne richiesta e la loro distribuzione sarà affidata alle cooperative Taxi Co.Ta.Fi e So.Co.Ta e presso le edicole che saranno convenzionate.

Dopo l’iscrizione saranno consegnati carnet da 20 buoni, del valore di 5 euro ciascuno, cumulabili, per coprire fino al 50% sul totale della spesa, per un importo massimo di 20 euro (con l’utilizzo massimo di 4 buoni a corsa), che verranno consegnati al tassista o al conducente al momento della richiesta del servizio. La quota residua della spesa non coperta dal buono dovrà essere saldata al tassista/Ncc al termine della corsa.