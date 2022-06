Firenze – Limitazioni, deviazioni e potenziamento al servizio bus in occasione dei concerti di Firenze Rocks al Visarno Arena di Firenze per le serate del 16, 17, 18 e 19 giugno.

A causa delle variazioni alla viabilità intorno all’area dei concerti nella zona del Parco delle Cascine, dalle ore 9.00 e per tutta la giornata degli eventi, le linee 16, 17, 55 e 57 saranno temporaneamente deviate e/o limitate. Inoltre, per la chiusura del transito veicolare in Piazzale Vittorio Veneto, sarà temporaneamente variato il percorso delle linee E03, DD, Linea LAM-MT azzurra PO-FI, Linea CF e Linea PF.

E, in accordo con il Comune di Firenze, per alcune ore dopo il termine dei concerti, la linea 17, nel tratto compreso fra Piazza Puccini e Piazza della Stazione, sarà potenziata ed estesa per consentire il deflusso degli spettatori.

Per consentire a tutti gli spettatori di spostarsi verso la Stazione di Santa Maria Novella, dalle 23.30 ci sarà una corsa ogni 10 minuti circa. Il servizio sarà svolto fino alle 2.00, ma sarà garantito anche successivamente nel caso siano necessarie ulteriori corse per garantire il completo deflusso degli spettatori.

Il servizio bus di Autolinee Toscane andrà ad aggiungersi al servizio straordinario della tramvia di Firenze.

Per utilizzare il servizio sarà sempre necessario munirsi di titolo di viaggio urbano capoluogo di Firenze. Sulla pagina https://www.at-bus.it/it/biglietti-e-abbonamenti/come_acquistare.html tutte le opzioni di vendita disponibili del biglietto.