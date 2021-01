Firenze – L’ultimo tratto, per completate il bypass che collegherà Mantignano e Ugnano, misura circa 300 metri. Trecento metri che, per essere completati, possono diventare infiniti. Della questione si fa carico il vicepresidente della commissione mobilità di Palazzo Vecchio Alessandro Draghi, capogruppo di FdI in consiglio comunale, che dice: “I disagi sono evidenti per gli abitanti e le attività agricole a causa del mancato completamento dell’ultimo tratto del bypass di Mantignano e Ugnano.

Stamani il consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi, insieme ai residenti della zona, è andato sul cantiere a controllare lo stato dei lavori. “Mi è stato riferito che non ci sono operai da più di un mese”.

“Manca solo questo pezzo – attacca Draghi – per collegare Mantignano all’Isolotto, si tratta di circa 300 metri, ma dopo un anno di annunci, rimane la chiusura di via dell’Argingrosso che causa notevoli disagi anche perché la deviazione conduce i veicoli verso via San Bartolo a Cintoia attraverso una curva a gomito e in una strada particolarmente stretta che termina con un incrocio pericoloso (via S. Martini).

Attendiamo delle risposte sulle motivazioni di questi ritardi” conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia e vice presidente della Commissione mobilità.