Firenze – Una caccia al libro è il gioco 2022 proposto dagli Istituti di Lingue fiorentini in occasione della Giornata europea delle lingue del 24 settembre p.v.

La Giornata è stata istituita nel 2001 dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa e celebra la diversità linguistica, il plurilinguismo e l’apprendimento delle lingue lungo tutto l’arco della vita.

Il gioco a quiz di quest’anno proposto dagli istituti The British Institute of Florence, Centro Lengua Española, Deutsches Institut Florenz e Institut français Firenze si intitola appunto “Via col libro” e si può partecipare in due modalità diverse e e vincere corsi di lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo.

In Presenza si può giocare seguendo un percorso prestabilito, che tocca i 4 istituti, e superando alcune (semplici) prove di abilità si ottengono dei libri in omaggio e si partecipa all’estrazione dei corsi di lingua (Itinerario: Institut français Firenze – Piazza Ognissanti 2 (registrazione e iscrizione al gioco),Centro Lengua Española & Deutsches Institut Florenz (Stessa sede) – Borgo Ognissanti 9

The British Institute of Florence (Biblioteca) – Lungarno Guicciardini 9 (consegna del libri).

On line. Si gioca sulla pagina facebook.com/GELFirenze. Alle ore 15, 16, 17 e 18 di sabato 24 settembre partiranno 4 brevi video indizi su 4 libri da indovinare: 1 libro per ogni lingua. I libri da indovinare saranno diversi ad ogni orario. Per partecipare sarà necessario inviare una mail all’indirizzo giornataeuropeadellelingue@ gmail.com specificando nell’oggetto

– orario del gioco

– titolo dei 4 libri

– lingua prescelta in caso di vittoria del corso.

Le risposte potranno essere inviate fino a domenica 25 settembre ore 23.59.

I premi. Il gioco è gratuito; sia i giocatori in presenza che i giocatori online parteciperanno all’estrazione di

Dal 1° al 4°: un corso di lingua ONLINE secondo la lingua di preferenza indicata (inglese, francese, tedesco o spagnolo).

5°: Due abbonamenti al festival France Odeon (28 ottobre / 01 novembre)

6°: Cinque incontri di conversazione e/o grammatica al Deutsches Institut.

7°: Un abbonamento alla biblioteca inglese (annuale).

8°: Un abbonamento alla biblioteca francese (semestrale).