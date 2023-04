Pisa – E’ ricoverata in prognosi riservata al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa la psichiatra responsabile dell’unità funzionale Salute mentale adulti e Spdc dell’ospedale Santa Chiara, aggredita vemerdì 21 intono alle 1830 da un uomo vestito di nero che è poi è riuscito a fuggire. Gli investigatori stanno setacciando la zona alla ricerca di indizi utili a identificare l’aggressore. Non è ancora chiaro se la donna sia stata colpita a mani nude o con un oggetto contendente.

All’aggressione, secondo quanto riferito dalla questura riportato dall’Anza, “avrebbe assistito un unico testimone, che ha visto sommariamente la scena: un uomo vestito di nero ha aspettato la dottoressa all’uscita dell’edificio che ospita Psichiatria, l’ha aggredita pare a mani nude e poi è scappato”.

Il bollettino emesso dall’Azienda ospedaliero-universitaria pisana e dall’Asl Toscana nord ovest afferma che “le condizioni cliniche della paziente permangono critiche, nonostante le procedure chirurgiche e anestesiologico-rianimatorie messe subito in atto in Azienda ospedaliero-universitaria pisana che hanno stabilizzato il quadro, che rimane grave”.

Per la Cgil Toscana che chiede alle forze dell’ordine di fare il possibile per catturare il responsabile si tratta “dell’ennesimo atto di violenza nei confronti di un operatore sanitario”: “Un atto inqualificabile nei confronti di una professionista nell’esercizio delle proprie funzioni. Un atto vile nei confronti di una donna. Sono proprio le donne, infatti, a subire spesso queste violenze sul lavoro, retaggio culturale che emula le pulsioni della società. Il fatto che una donna, una professionista nell’esercizio della propria funzione, venga massacrata e ridotta in condizioni critiche deve aprire una profonda riflessione nelle istituzioni locali e regionali”.

Il Centro gestione rischio clinico della Regione Toscana si è subito attivato per procedere alla segnalazione dell’evento. Una volta acquisite ulteriori informazioni dalla ricostruzione della dinamica dell’accaduto, la direzione generale dell’assessorato al Diritto alla Salute della Regione Toscana si riserva di convocare una commissione per lo svolgimento di un audit di approfondimento.