Firenze – Il cadavere di un uomo dall’età apparente fra i 60 e i 70 anni è stato recuperato questa mattina, verso le 8, in Arno, all’altezza di via delle Funga nell’area di Rovezzano. Sul posto sono giunti i carabinieri, che stanno svolgendo indagini sul caso. Sembra che a segnalare la presenza del corpo in Arno sia stato un passante. Il cadavere è stato trasportato all’istituto di medicina legale per l’autopsia.