Monsummano Terme – Tragico incidente o suicidio. Sarebbero queste, le ipotesi al vaglio degli inquirenti, circa il ritrovamento del cadavere di un 51enne dentro un pozzo che si trova nelle vicnanze della casa della madre. A fare la macabra scoperta, degli operai che stanno lavorando nellarea, che hanno scorto il cadavere in fondo al pozzo e hanno allertato i carabinieri, i quali, da parte loro, ad ora escludono l’ipotesi dell’omicidio. La vittima era residente a Serravalle Pistoiese. Il recupero del cadavere è stato effettuato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, che hanno proceduto a svuotare il pozzo dall’acqua. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe tolto un coperchio posto sulla sommità, finendo poi, per motivi da accertare, sul fondo, annegando. Secondo quanto appreso sulla salma non verrà effettuata l’autopsia.