Firenze – Stava lavorando su una scala, sul balcone di casa sua, quando con ogni probabilità ha perso l’equilibrio ed è scivolato, precipitando dal quinto piano. Non c’è stato niente da fare, per un uomo di 88 anni, nonostante l’intervento del 118 allertato immediatamente, probabilmente dai vicini, che hanno contattato anche la polizia. L’appartamento si trova in uno stabile in via del Mezzetta a Firenze. L’incidente è avvenuto verso le 8,30 di questa mattina. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.