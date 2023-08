Santa Croce sull’Arno – Incidente mortale sul lavoro a Santa Croce sull’Arno (Pisa) dove un operaio ha perso la vita mentre stava lavorando alla manutenzione di una cisterna nel depuratore Aquarno insieme ad un collega che è rimasto ferito ed è stato trasportato con l’elicottero Pegaso all’ospedale fiorentino di Careggi. I due operai, sui 40-45 anni, sarebbero finiti in una vasca dopo un volo di alcuni metri. L’operaio sarebbe rimasto incastrato nella vasca esalando gli acidi presenti ed è stato estratto esanime mentre il collega ha riportato ferite multiple ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto il 118, i carabinieri e e i tecnici Asl della medicina del lavoro.

“Una tragedia inaccettabile”. Così il presidente Eugenio Giani, dichiarandosi atterrito, commenta quanto accaduto i a Santa Croce sull’Arno. “Di fronte a una morte così atroce e a incidenti di questo tipo – prosegue Giani – devo ricordare ancora una volta quanto importante sia concentrarsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, uno dei temi fondamentali dell’agenda politica, su cui anche la Regione Toscana sta ponendo tutta la sua attenzione e il suo impegno e lo farà ancora di più, per combattere questo fenomeno drammatico, indegno di un paese civile.