Marradi – Una caduta con ogni probabilità accidentale da una scarpata di 25 metri è stata fatale per un uomo di 82 anni, che oggi ha perso la vita sulla via Statale nel comune di Marradi, Alto Mugello, in provincia di Firenze. Gli operatori del Soccorso alpino e speleologico della Toscana e i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 12 nel luogo dove è avvenuto l’incidente, una zona impervia. L’uomo, come da notizie provenienti dal Sast, era in condizioni molto gravi quando è stato raggiunto e soccorso, le manovre di rianimazione si sono protratte a lungo ma inutilmente. Gli operatori del Soccorso alpino con i vigili del fuoco, hanno quindi posto sulla barella il corpo dell’82enne, calandolo quindi in una zona più accessibile per l’elicottero Drago dei vigili del fuoco del reparto volo di Bologna. Secondo una possibile ricostruzione, l’uomo stava lavorando quando, per cause ancora da accertare, è scivolato in un canalone per circa 20 metri.