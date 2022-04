Firenze – Hanno sradicato un tombino e subito dopo col tombino stesso e un bastone di legno hanno colpito la porta a vetri fino a sfondarla. E’ successo intorno alle 2.30 di questa mattina al Caffè Le Rose di piazza dell’Unità di cui titolare è il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano. Le immagini registrate dalla videosorveglianza sarebbero chiarissime: un uomo che fa da palo e un complice che picchia la vetrina fino a sfondarla. I ladri avrebbero fatto razzia di tutto quello che c’era dentro il locale: biglietti di bus e di Autolinee Toscane, ticket, fondo cassa e anche alcune bottiglie di vino. Secondo una prima stima, il danno ammonterebbe a circa 5mila euro.

“Tutto è avvenuto in meno di 3 minuti – racconta Cursano – Eppure ho le telecamere e un sistema di allarme evoluto. Abbiamo davanti gente senza scrupoli, che ruba per pochi spiccioli. E soprattutto gente che si sente autorizzata a operare nell’illegalità”. Dalle telecamere, si vedono i due uomini che cercano di coprire i propri volti con un ombrello. Si scagliano prima contro la porta a vetri e poi, nel giro di tre minuti, sfondano la cassa, arraffano l’arraffabile e verso l’uscita si scagliano verso il frigorifero.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Dario Nardella che ha annunciato l’apertura per il prossimo 22 aprile della nuova stazione dei carabinieri nei locali della ex scuola dei marescialli. “Quello che è accaduto questa notte – dice – è un fatto inaccettabile. Esprimo anzitutto vicinanza ad Aldo Cursano anche nella sua qualità di presidente di Confcommercio toscana. Ho sentito prefetto, questore e e lo stesso presidente di Confcommercio Toscana per condividere l’impegno massimo a individuare i responsabili di quanto accaduto. Il Comune ha già messo a disposizione tutto il sistema di videosorveglianza della zona. L’area della stazione di Santa Maria Novella deve essere presidiata sempre di più, non solo di giorno ma anche di notte. Il 22 aprile sarà presente, oltre al comandante regionale dei carabinieri sarà presente anche il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Ho invitato anche la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. E’ necessario che le istituzioni siano vicine alla nostra città per rinnovare un impegno comune a favore della sicurezza dei cittadini contro ogni forma di illegalità e di criminalità. Mi aspetto anche dalla ministra Lamorgese l’annuncio di arrivo di nuovi agenti come già anticipato in una delle nostre recenti conversazioni telefoniche. Il presidio del territorio di giorno e di notte è imprescindibile”.