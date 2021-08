Tante le iniziative a cominciare dal “Caffè letterario” giunto alla sua seconda edizione che si è aperto con un omaggio a Dante ‘700. A seguire, una serie di appuntamenti serali a cui hanno partecipato importanti autori del panorama letterario italiano. Vari i temi trattati, di carattere squisitamente sociale, politico, di economia del lavoro e della fabbrica, ma anche intimi ed introspettivi dell’anima, che hanno stimolato la partecipazione anche di chi era fuori del comprensorio montemurlese. Non sono mancati i concerti di musica classica, pop e jazz che hanno fatto registrare il tutto esaurito come l’emozionante serata in ricordo del cantautore siciliano Franco Battiato recentemente scomparso in collaborazione con la Filarmonica Verdi. Numerosi gli spettacoli teatrali con le performance di giovanissimi attori che si sono avvicendati sul palco a famose compagnie del territorio che hanno emozionato il pubblico.

Insomma un ricchissimo calendario estivo partito a giugno e che si concluderà a settembre, con altri interessanti incontri culturali. Il successo rinnovato anche nella sua seconda edizione, “Il Caffè letterario” e che fa dire con soddisfazione all’assessore cultura Giuseppe Forastiero : “Il Caffè è diventato un appuntamento importante per la nostra programmazione culturale. Un “salotto” che ogni anno porta a Montemurlo grandi nomi del panorama politico e letterario. Lavoreremo nel futuro per farlo diventare un punto di riferimento del panorama pratese e non solo”.