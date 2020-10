Firenze – Due novità nella Lucchese e nel Livorno due squadre toscane che militano nel campionato di serie C. Nella Lucchese è stato esonerato l’allenatore Francesco Monaco. Inevitabile. La situazione della squadra è allarmante. Dopo sei giornate la squadra è ultima nella classifica del girone A. Con un solo punto.

Un pareggio nella prima giornata con la Pergolettese. Poi cinque sonore sconfitte consecutive. L’ultima mercoledì scorso per 3 a 0 a Busto Arsizio contro la Pro Patria, partita nella quale la squadra è apparsa evanescente incapace a costruire gioco. La Lucchese al momento è diretta dall’allenatore in seconda Oliviero Di Stefano. Ma nella giornata di domani sabato forse sarà reso noto il nome del nuovo tecnico. Domenica la Lucchese, neo promossa in serie C, ospita la Juventus.

Nel Livorno è stato nominato il nuovo presidente nella persona di Giorgio Heller. Comunque l’ex presidente Rossano Navarra, aveva già rassegnato le dimissioni. Oltre al presidente sono stati rinnovati anche altri dirigenti. Diverse novità. Ma della fideiussione da versare alla Lega Pro nemmeno l’ombra. Quindi la situazione critica ed allarmante rimane invariata. Il Livorno rischia anche la messa in mora. Domenica sarà ospite dei brianzoli del Renate.