Empoli – Domani si gioca allo stadio comunale ‘Carlo Castellani’ la partita della nazionale italiana Under 21: si tratta della 1ª partita del Gruppo F, nell’ambito della fase di qualificazione alla fase finale della UEFA European Under-21 Championship Romania-Georgia 2023. L’Italia affronta il Lussemburgo. Appuntamento venerdì 3 settembre alle 17.30.

Per l’occasione la viabilità nella zona sportiva, in particolare su Viale delle Olimpiadi non subirà grossi cambiamenti. L’arteria principale della zona sportiva sarà percorribile normalmente.

Dalle 14 alle 21 su Via della Maratona, proprio di fronte all’ingresso principale della Tribuna dello stadio, nel tratto da Viale delle Olimpiadi a Via di Barzino, sarà in vigore il divieto di transito e divieto di sosta.

Stessa situazione nel parcheggio retrostante la Maratona e la strada di collegamento fra il parcheggio e Via della Maratona: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati.

COPPA EUROPA AL MUVE – Sempre domani, direttamente dal Museo del Calcio di Coverciano, arriverà al Museo del Vetro di Empoli la Coppa Europa. Dalle 15 alle 19 la Coppa sarà ospitata all’interno del Museo del Vetro di Empoli, in Via Ridolfi.

Per l’ingresso al MuVe prezzo ridotto per tutti: 3 euro con la possibilità di visitare anche le sale della struttura museale dedicata al Vetro Verde Empolese, alla sua storia e alla sua produzione. Non è la prima volta che il MuVe ospita i trofei della nazionale: nel 2017, in occasione di un’amichevole della nazionale maggiore contro San Marino furono in mostra le varie Coppe del Mondo vinte e quella Europa del 1968.