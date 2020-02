Firenze – Il trainer del Bastia, club umbro del Girone E di Quarta Serie, Gianpiero Ortolani, ha lasciato, ufficialmente, l’incarico al termine della gara interna perduta (1-2) col Grosseto. Durata, dunque, soltanto 5 mesi, la sua esperienza in panca. Dopo il suo arrivo, da poco tempo, nel team biancorosso. A monte della decisione, al momento, non ancora motivata, potrebbe anche esserci una serie di problematiche. Non ultima, naturalmente, quella della gara persa coi torelli maremmani, a suo vedere, inopinatamente, nel concitato finale. Di fronte a questa scelta, la società non ha potuto far altro che prendere tempo. Necessario, forse, anche, prima di interpellare altri allenatori, per cercare di convincerlo a continuare il lavoro intrapreso. Non potendogli, ovviamente, addossare grosse colpe in merito. Del resto, interrogativi, eventuali, sulla crisi vanno, anzitutto, ricercati nell’attuale precaria classifica della squadra. Ereditata dalle precedenti gestioni.