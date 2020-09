Firenze – Una notizia sensazionale, quella che viene da Roberto Bianchi, presidente della Tiferno, formazione umbra del Girone E di Quarta Serie, che ha licenziato il tecnico Renzo Tasso, che aveva fatto, alla vigilia del torneo, considerazioni, evidentemente, a lui, poco gradite. All’indomani della sconfitta subita dalla sua squadra a Piancastagnaio, ad opera della Pianese per 3 reti a zero.

Il motivo, a parte quello della perdita della gara, va a ricercarsi nelle molte dichiarazioni d’intenti, formulate, alla vigilia del torneo, dallo stesso tecnico. Che, fra l’altro, aveva, a più riprese, detto all’emittente televisiva Tfr Channel, che, a suo parere, la squadra doveva, anzitutto, pensare a salvarsi.

In quanto riteneva, fra le umbre, la più forte, il Trestina. Ora, per il momento, in attesa del nome del nuovo trainer, la squadra è stata affidata al Mister della Juniores, Gualtiero Machi. Intanto, fra le varie voci sul sostituto, circolano, nell’ambiente, almeno da quanto risulta, anche quelle di Pierfrancesco Battistini e Federico Nofri Onofri, già alla Sangiovannese, club nostrano che milita nel raggruppamento della stessa Tiferno.