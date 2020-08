Firenze – Ormai, è sicuro che il Siena Calcio chiederà, ufficialmente, l’iscrizione, in sovrannumero, al Campionato di Quarta Serie. Con debita presentazione di tutta la documentazione di rito. E non a caso, nella stessa giornata di giovedì 27 agosto, l’imprenditore Franco Fedeli, ha, pur ancora, informalmente, fatto intendere che, salvo imprevisti, il nuovo Siena 1904, parteciperà, nella prossima annata agonistica, alle gare previste, fra Coppa e Campionato. E con questa denominazione, lo vedremo fra i campi del Girone E della categoria. Con quali, propositi. Poi, si rimanda all’immaginazione collettiva. Il tutto, andrà, comunque, completato entro il prossimo 2 settembre. Scatenandosi, al contempo, la curiosità sul nuovo staff. Da quanto potuto appurare, Presidente sarà Enrico Chiesa, già notissimo calciatore bianconero. Mentre, per la carica di Direttore Sportivo, il nome più gettonato è quello di Andrea Grammatica. Con esperienza sia in Sampdoria Primavera che nelle varie Nazionali Giovanili.