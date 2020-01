Firenze – Monterosi sempre padrone del Girone E di Quarta Serie, nonostante l’imprevista e cocente battuta d’arresto del Ponte a Niccheri di Grassina. Con viterbesi avanti con Roberti al 39′ di gioco, che però, alla distanza, non hanno, adeguatamente, retto. Facendosi inopinatamente rimontare dai rossoverdi fiorentini con doppietta di Marzierli, ex Sandonato e Scandicci, nella ripresa.

Prima su rigore, al 20′, poi su azione personale proprio in chiusura del tempo regolamentare, al 90. Ne approfittano le immediate inseguitrici, Grosseto ed Albalonga. Damigella d’onore a 39 e buona terza a 37. Rispettivamente con lo 0-1 di Pomezia ed il 3-1 sulla Tuttocuoio. Per il resto, 1-1 fra Sandonato e Trestina, successo del Follonica Gavorrano, (1-0 allo Scandicci), del Foligno sul Ponsacco (3-1), e 0-0 fra Flaminia e Cannara. Aretine in giornata, decisamente, no con lo smacco del 2-0 della Sangiovannese ad Agliana, con marcature di Nieri al 7′ di gioco e, nella ripresa, di Ginanneschi al 38′.

Con tanto di espulsione di Scoscini, per doppio giallo. Ora, Marzocco in crisi nera, che, addirittura, non si verificava da oltre un ventennio. A fine gara, parla solo il presidente del Comitato Biancazzurro, Marco Merli. Rimandando ogni decisione sul tecnico Simone Calori, al dopocena. Con riunione indetta per le 21,30. Nella quale non si escludono drastici provvedimenti, dopo ben 6 sconfitte a fila. Rimarcando, tuttavia, che tutte le colpe non sono da attribuire solo all’allenatore. Non bene neanche il Montevarchi, battuto a domicilio dalla modesta Bastia, con rete di Felici dopo solo 10 minuti di gioco.