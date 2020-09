Firenze – La Sangiovannese coglie un buon successo (2-3) nel test del Dei Pini di Foiano della Chiana. Con rete di Mencagli al 44′ del primo tempo. Nella ripresa, in una vera e propria girandola di marcature, al 41′, pareggia Pasqui per i chianini, per una disattenzione della squadra di Iacobelli. Di fronte ai foianesi dell’ex Mister azzurro Benedetti. Marzocco ancora avanti col goleador Romanò, al 43′. Quindi, Papi sempre per i colori azzurri per l’1-3 e definitivo 2-3 per i padroni di casa che accorciano con Kameni. Intanto, si profila il nuovo Girone E 2020-2021,m a 18, con 8 toscane, 4 umbre e 6 laziali. Ve lo diamo, informalmente, in anteprima. Trastevere, Tiferno, Seravezza, Forte dei Marmi, Pro Livorno, Pianese, Ostiamare, Montespaccato, Monterosi, Follonica Gavorrano, Foligno, Cannara, Flaminia, Badesse, Aquila Montevarchi, Trestina, Rieti e Sangiovannese.