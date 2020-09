Firenze – La Sangiovannese, squadra toscana del Girone E di Quarta Serie, ha, nelle ultime ore, trovato l’accordo col goleador Nicola Falomi di 35 anni. Con l’ultima stagione 2019-2020 a Cannara in Serie D. Dopo lo svincolo dal club umbro, di tre anni fa. Prestigiosa la carriera del neo arrivato alla corte di Mister Agostino Iacobelli. Con, fra l’altro, Serie B, in Delfino Pescara ed Arezzo. Nel tempo, C, in Catanzaro, Spal, Melfi, Nocerina, Gavorrano, Poggibonsi, Pro Patria, Canavese, Celano, Pistoiese, Montevarchi, Santarcangelo, Sansovino e Vis Pesaro. D, in Recanatese, Sanremese, Sammaurese e Lucchese. In totale, 109 reti in 399 partite. Assistito dal nioto procuratore Daniel Piconcelli