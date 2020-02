Firenze – Cresce, nella tifoseria della capolista Grosseto, la febbre del derby regionale del Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno di domenica 23 febbraio prossimo alle 14,30, con i biancazzurri della Sangiovannese di Federico Nofri Onofri. Già, in prevendita 560 biglietti di cui 460 per la Curva Sud, riservata agli ospiti ed i rimanenti 100, per la Tribuna Centrale.

Già completi, almeno da quanto riportate dalle cronache locali, due pullman da 56 posti. Oltre, naturalmente, un bel carosello di auto private, che, presumibilmente, intaseranno la Superstrada Grosseto-Siena fino al Casello dell’A1, Valdarno, della Milano-Napoli. Purtroppo, per i sostenitori maremmani, sarà probabilmente, assente, nella gara, indubbiamente, più importante del Girone E di Quarta Serie, Bomber Filippo Moscati, al comando dei cannonieri del raggruppamento tosco-umbro-laziale, con 13 reti.

Per un infortunio nell’allenamento del martedi, con prima prognosi di almeno 15 giorni. Sul fronte locale, previsto il rientro di Federico Del Colle, rimessosi dal problema alla spalla, occorsogli, nel match vincente col Pomezia di un paio di domeniche fa