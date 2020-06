Firenze – Si sono, davvero, dovuti superare tanti ostacoli, fra regolamenti da interpretare e nodi da sciogliere, ma alla fine, il club senese, con la nuova denominazione formale di Badesse Lornano, ce l’ha fatta. Soltanto da poche ore, gli è stato, infatti, riconosciuto il diritto ad iscriversi alla Quarta Serie. Dopo 10 anni di assenza,, dunque, gli azzurri, tornano nel massimo torneo a livello dilettantistico. Con l’emblematico nuovo nome di Campionato d’Italia. Probabilmente, inseriti nel Girone E con toscane, umbre e laziali. Almeno se saranno confermati i criteri adottati da diversi anni a questa parte. Con previsto inizio della stagione agonistica 2020-2021, al prossimo settembre. Ripercorriamo, allora, in breve, tutte le tappe che hanno portato a questo prestigioso traguardo. Per una società che la la propria sede sociale in un piccolo borgo, ad una decina di chilometri dal capoluogo di provincia. Dopo una passata stagione, a dir poco, travagliata che ha visto, nell’ordine, sedere, in panca, la bellezza di 3 allenatori, l’ex Montecatini Giovanni Maneschi, Alessandro Deri. Fino, all’ultimo della Serie, l’ex Porta Romana e Rignanese, il fiorentino Fabio Guarducci.