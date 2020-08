Firenze – L’attività calcistica nostrana riprenderà, domenica 20 settembre prossimo col consueto appuntamento con la Coppa Italia, giunta alla 55^ Edizione. Il Regolamento di svolgimento della prima attività della stagione agonistica 2020-2021, approvato dal Dipartimento Interregionale della Lnd, prevede, secondo i piazzamenti della tornata precedente, per alcune formazioni, il Preliminare, fissato, appunto, per questa data. Con eliminazione diretta e sorteggio del campo. Per quanto riguarda la Sangiovannese, l’avversario, al momento da stabilire, per il criterio della vicinanza geografica, potrebbe essere una vera e propria corazzata per il Girone E. Quel Sandonato che appare una delle compagini più accreditate per la corsa alla lega Pro. Se così fosse, la gara verrà giocata o al Leonardo Pianigiani di Tavarnelle Val di Pesa o al Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno. A questo punto, allora, alle opposte tifoserie, non resterà che attendere fiduciose che la sorte assegni ai propri beniamini, lo stadio dove si terranno le future gare interne del campionato che avrà inizio il 27 settembre 2020.