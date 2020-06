Firenze – In attesa di avere il quadro completo per la prossima stagione 2020-2021 di Quarta Serie, da parte del Dipartimento Interregionale della Lnd, una clamorosa decisione, riguardante i Play-Out, è già stata presa. Contrariamente, infatti, alle ultime stagioni agonistiche, nella tornata la cui ripartenza post Coronavirus, è prevista ai primi di settembre 2020, da registrare l’annullamento della regola della classifica avulsa e l’adozione di uno schema, del tutto, diverso dal passato.

Con questa sequenza. Se due squadre dovessero arrivare al penultimo posto a pari punti, con forbice fra quintultima e penultima, più di 7 punti, non si userà la classifica avulsa bensì, uno spareggio fra le due formazioni interessate. Da tenersi in campo neutro, con eventuali rigori in caso di parità al 90′. Quanto detto, naturalmente, in attesa di ulteriori decisioni da parte del governo del mondo dilettantistico. Relativamente ad altri casi di parità anche nei Play-Off. Ferma restando, la promozione in Lega Pro del team vincente nei 9 gironi e la retrocessione in Eccellenza delle ultime 4.