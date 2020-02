Firenze – La gara Grosseto-Monterosi, in programma domenica 16 febbraio prossimo, alle 14,30 al Carlo Zecchini della città maremmana, sarà trasmessa in diretta integrale su Sportitalia, nel Canale 60 del Digitale Terrestre.

Sempre per il girone E, ritorna sulla panchina del Pomezia, per la gara interna con lo Scandicci, Andrea Bussi. Dopo neanche un mese e mezzo di distanza, a seguito delle dimissioni di Paolo Mazza. Alla fine della partita, persa per uno a zero, sul campo della Sangiovannese.

Nei minuti di recupero al Virgilio Fedini. Rilanciando, al contempo, le speranze di mantenere tranquillamente la categoria, da parte della società biancoazzurra di Federico Nofri Onofri. Attesa, adesso, domenica 16, alle 14,30, all’Enzo Blasone di Foligno, ad una pronta conferma dell’attuale suo stato di salute. Per l’occasione, sarà anche motivo di rinnovare il Gemellaggio fra tifosi dei falchetti umbri e supporter valdarnesi, che non fanno mai mancare il loro tradizionale e caloroso appoggio, in ogni trasferta. Vicina o lontana che sia.