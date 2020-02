Firenze – Non cambia la testa della classifica del Girone E dopo la nona di ritorno. Sempre a comandare Grosseto a 49 col pari (0-0) di San Giovanni Valdarno sul campo della Sangiovannese, di fronte a 3500 spettatori. Insegue di nuovo il Monterosi, a 47, nonostante il tonfo clamoroso in casa col Montevarchi (0-1). Si conferme ancora terza formazione, a 45, pur se sconfitta (2-0) a Bagno di Gavorrano dal Follonica. Quindi, Albalonga a 42, nonostante lo (0-1) ai Castelli, col Foligno. Scandicci, 39, col pari interno con l’Aglianese (0-0). Montevarchi 37, Foligno 36, Follonica 34, Flaminia 33, per il pareggio (1-1) col Sandonato. Con Aglianese e Trestina , con lo 0-0 di Bastia. Cannara 30 col 2-0 al Pomezia. Sangiovannese 29. Sandonato 28 con l’1-1 di Civita Castellana col Flaminia. Bastia 26 con l’1-0 al Trestina. Chiudono, Ponsacco a 17 e Tuttocuoio a 16. Con la vittoria del fanalino coi pisani, nello scontro diretto