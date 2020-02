Grosseto – Un Grosseto stratosferico batte (1-0 con Boccardi al 48′) l’ormai ex capolista Monterosi. Ed ora, maremmani a 48, Monterosi, 47, Grassina 45, Albalonga 42, Scandicci 38, Montevarchi 34, Foligno e Trestina, 33, Flaminia 32, Follonica Gavorrano 31, Sangiovannese 28, Cannara e Sandonato 27, Pomezia 25, Bastia 23, Ponsacco 17, Tuttocuoio 13. Graduatoria dopo la settima di ritorno del Girone E di Quarta Serie.

Con il Grassina che rimanda battuto il Flaminia (2-0), Pomezia che si impone sullo Scandicci (3-1), Foligno che fa tris a zero con la Sangiovannese all’Enzo Blasone, con doppietta di Peluso, a cavallo delle due fazioni di gioco e sigillo finale di Arras, in pieno recupero al 48′ della ripresa. Montevarchi che rimedia (1-1) al Gastone Brilli Peri dopo il vantaggio di Bazzoffia per il Cannara. Quindi, Trestina-Albalonga 1-0, Aglianese- Follonica Gavorrano 2-0, Ponsacco-Bastia 2-2, Sandonato-Tuttocuoio 1-1. Nella speciale classifica dei cannonieri, in testa Moscati con 13 realizzazioni. Seguono, Peluso, 11. Chiudono a 10, Giustarini, Bazzoffia e Mugelli