San Giovanni Valdarno – All’apertura del mercato estivo 2020-2021, in pratica all’avvio formale delle contrattazioni, si fa, subito, notare la Sangiovannese, club del Girone E di Quarta Serie. Primo giorno di scuola per la coppia biancoazzurra, col Ds Giuseppe Morandini ed il Ds Cristiano Caleri. E presentiamo, allora i tre neo del Marzocco. Il primo, il centrale difensivo, Dario Migliorini, 21 anni, nativo di Firenze, con 4 tornei alle spalle, tutti nella vicina Aquila Montevarchi. Società che ne detiene il cartellino, in corso di svincolo

La passata stagione fra Montevarchi e Poggibonsi. E’ dotato di un piede mancino che può far male, pur da difensore, alle difese avversarie. Il secondo, in pratica, un gradito ritorno per la tifoseria del Marzocco, il trequartista ventenne aretino Filippo Gerardini, già dalle parti del Virgilio Fedini, due anni orsono. Dopo la bella esperienza in Eccellenza a Sinalunga. Infine, Edoardo Ceccuzzi, altro difensore, stavolta, di fascia destra, 21 anni, dalle Giovanili perugine, lo scorso campionato, in categoria, ad Jesi.