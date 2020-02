Firenze – Continua il braccio di ferro, a distanza, fra Monterosi e Grosseto, alla vigilia della Quinta di Ritorno del Girone E. Nella giornata del Gran Derby del Valdarno, in programma, domenica 2 febbraio 2020 alle 15, in posticipo di mezzora, per motivi organizzativi, al Gastone Brilli-Peri, fra Montevarchi e Sangiovannese. Il resto delle gare delle 14,30, riguarda Trestina-Tuttocuoio, Sandonato-Ponsacco, Pomezia-Monterosi, con evidenti interessi di classifica. Oltre a Flaminia-Follonica Gavorrano, Aglianese-Cannara, Grosseto-Albalonga, Grassina-Scandicci e Foligno-Bastia.